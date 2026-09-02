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Газета.ру

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Главой управления уголовного розыска Москвы назначили Михаила Ваничкина

Главой управления уголовного розыска Москвы назначили Михаила Ваничкина

Полковник полиции Михаил Ваничкин назначен начальником главного управления (ГУ) уголовного розыска столичного главка полиции, а заместителем начальника ГУ стал начальник полиции генерал-майор Олег Пауков.

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