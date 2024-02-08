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МО: Су-25 показал высший пилотаж на предельно малой высоте в ходе удара по ВСУ

МО: Су-25 показал высший пилотаж на предельно малой высоте в ходе удара по ВСУ

Пилот российского штурмовика Су-25 продемонстрировал высокое мастерство во время выполнения сложной фигуры пилотажа на минимальной высоте при нанесении ракетного удара по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении.

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