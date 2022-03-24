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Матыцин об идее Плющенко провести ледовое шоу в ДНР: «Будем готовы оказать поддержку»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что готов поддержать инициативу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко провести шоу в Донецкой Народной Республике.

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