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Военное обозрение

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Израиль на последнем раунде переговоров отверг ключевые требования ХАМАС

Израиль на последнем раунде переговоров отверг ключевые требования ХАМАС

Представители Израиля на переговорах в Каире отвергли предложение ХАМАС обменяться заложниками и прекратить боевые действия в секторе Газа.

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