Дрон атаковал многоэтажку: погиб человек, новые детали атаки на Пермь

В Пермском крае сбили 27 украинских беспилотников. В результате массированной атаки погиб один человек и четверо пострадали, получил повреждения многоквартирный дом.
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