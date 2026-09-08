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Царьград

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Суд в Воронеже присудил 2 миллиона за смерть пациентки в онкоцентре

Суд в Воронеже присудил 2 миллиона за смерть пациентки в онкоцентре

В Воронежской области суд обязал онкологический центр выплатить 2 млн рублей родственнику женщины, погибшей в мае 2019 года из-за неисправности аппарата лучевой терапии.

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