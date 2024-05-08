В МИД РФ пообещали жесткий ответ на последние действия Великобритании

Москва жестко и выверенно ответит на последние действия Великобритании против России. Лондон утверждает о причастности РФ к злонамеренным акциям без предоставления доказательств, что безответственно и категорически неприемлемо.
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