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Фицо: Зеленский предлагал €500 млн за поддержку членства Украины в НАТО

Фицо: Зеленский предлагал €500 млн за поддержку членства Украины в НАТО

Руководитель правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предлагал ему на переговорах в Брюсселе €500 млн из замороженных активов Российской Федерации за поддержку членства Киева в Североатлантическом альянсе.

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Комментарии
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Александр Дамиров
Фицо зрит в корень!
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11 час.
Наталия
Фицо молодец, даже после покушения стоит на своей позиции, наш брат, славянин. Не перевелись еще нормальные мужчины в Европе! А Зеленский  в своем репертуаре, пытается &quot;делить шкуру не убитого медведя&quot;, да еще и решил поймать Фицо на  крючок, а  если выгорит, потом  банально шантажировать.  Может быть и  его самые ярые сторонники в ЕС давно проглотили такую наживку и поэтому он с ними так нагло себя ведет?
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10 час.
Валентина Бунина
Клоун ещё тот торгаш. Продал и предал Украину. Подлец.
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9 час.

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