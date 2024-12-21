Фицо: Зеленский предлагал €500 млн за поддержку членства Украины в НАТО

Наталия

Фицо молодец, даже после покушения стоит на своей позиции, наш брат, славянин. Не перевелись еще нормальные мужчины в Европе! А Зеленский в своем репертуаре, пытается "делить шкуру не убитого медведя", да еще и решил поймать Фицо на крючок, а если выгорит, потом банально шантажировать. Может быть и его самые ярые сторонники в ЕС давно проглотили такую наживку и поэтому он с ними так нагло себя ведет?