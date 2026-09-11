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The Eurasia Daily news agency

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Military expert: our troops approached Kharkov at a distance of a shot from artillery

Military expert: our troops approached Kharkov at a distance of a shot from artillery

After the Russian units from the North group of forces liberated Goptovka, the distance from our positions to the northern outskirts of Kharkov was reduced to a standard artillery shot.

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