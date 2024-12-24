❗️Бастрыкин запросил доклад по инциденту в роддоме Симферополя В соцсетях сообщалось, что в медучреждении в процессе родов у женщины произошёл разрыв мочевого пузыря, а младенец получил гематомы.
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❗️Бастрыкин запросил доклад по инциденту в роддоме Симферополя В соцсетях сообщалось, что в медучреждении в процессе родов у женщины произошёл разрыв мочевого пузыря, а младенец получил гематомы.