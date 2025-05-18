В Крыму планируют ввести новый налог на объекты незавершённого строительства

Это вызвало широкое обсуждение среди экспертов и жителей региона. Этот шаг направлен на усиление контроля за строительной отраслью и снижение количества недостроенных объектов, которые зачастую становятся источником проблем для местных жителей и создают негативное впечатление о развитии инфраструктуры региона.