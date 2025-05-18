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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Крыму планируют ввести новый налог на объекты незавершённого строительства

Это вызвало широкое обсуждение среди экспертов и жителей региона. Этот шаг направлен на усиление контроля за строительной отраслью и снижение количества недостроенных объектов, которые зачастую становятся источником проблем для местных жителей и создают негативное впечатление о развитии инфраструктуры региона.

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