В Крыму планируют ввести новый налог на объекты незавершённого строительства

Это вызвало широкое обсуждение среди экспертов и жителей региона. Этот шаг направлен на усиление контроля за строительной отраслью и снижение количества недостроенных объектов, которые зачастую становятся источником проблем для местных жителей и создают негативное впечатление о развитии инфраструктуры региона.
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