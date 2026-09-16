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В Тюмени возле элитного ЖК возведут городские резиденции с падел-кортом и садом. Фото

Участок в центре Тюмени на Мельничной отдали под новый ЖК — здесь построят шесть домов на 350 квартир, на первых этажах откроют лобби, зону ресепшн и кофе-бар.

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