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РИА Новый день

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Прокуратура на 60 суток закрыла кафе «Плов готов»

Прокуратура на 60 суток закрыла кафе «Плов готов»

Прокуратура Салехарда на 60 суток закрыла кафе «Плов готов». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки в заведении общепита были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

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