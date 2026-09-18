Прокуратура на 60 суток закрыла кафе «Плов готов»

Прокуратура Салехарда на 60 суток закрыла кафе «Плов готов». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки в заведении общепита были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.