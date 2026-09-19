Цифровое наследство: почему телефон после смерти превращается в сейф без ключа

Задумайтесь на минуту: когда вы в последний раз держали в руках обычную бумажную фотографию? А когда в последний раз пересылали кому-то документы не через мессенджер, а лично в руки? Наша жизнь давно перетекла в смартфоны и облачные сервисы, но отношение к ней осталось прежним — как будто всё по-старому, как будто главные ценности по-прежнему лежат в серванте или в папке с документами.
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