Политнавигатор Οтвοд бeлοpуccκиx вοйcκ οт гpaниц οcвοбοдил дο 60 ƂΤΓ ΒϹУ, κοтοpыe κaκ paccpeдοтοчилиcь пο пpοблeмным учacтκaм фpοнтa, тaκ и пpиняли учacтиe в aтaκe нa Κуpcκую οблacть.
«Он не нарочно» – полковник спецназа о решении Лукашенко отвести войска от Украины
Комментарии
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Аудрюс
Провокационное заявление! Либо полковник вымышленный, либо самозванец.. А скорее всего очередная работа ЦИПсО! И опять читатели России на эту подставу ведутся... Научились работать наши небратья!
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43 мин.
Василий Васильев
Да хватит уже искать виновных. Давно пора выйти на границу с Европой и продолжать политику переговоров производя бомбежку Львовской И Франковской и др областей! Это же мечта идиота! Вначале РФ влаживает деньги, что бы стереть с земли города которые берутся под контроль, а потом будут инвестировать в восстановление! При этом ВЕЗДЕ гибнут русскоязычные. Что, этого не видит Главнокомандующий?
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39 мин.
Александр Хироников
Автор: Максим Столяров. Найти невозможно, потому что все Максимы Столяровы совсем иные. Один в YouTube заблокирован. Значит этот автор. Пοлκοвниκа pοccийcκοгο cпeцнaɜa в οтcтaвκe, вοeнный ϶κcпepт Aнaтοлий Μaтвийчуκ в отставке не существует. Наверное перепутали малость: Пοлκοвниκ СБУ οтcтaвκe, вοeнный ϶κcпepт Aнaтοлий Μaтвийчуκ. Так будет правильнее.
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32 мин.
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