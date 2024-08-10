«Он не нарочно» – полковник спецназа о решении Лукашенко отвести войска от Украины

Василий Васильев

Да хватит уже искать виновных. Давно пора выйти на границу с Европой и продолжать политику переговоров производя бомбежку Львовской И Франковской и др областей! Это же мечта идиота! Вначале РФ влаживает деньги, что бы стереть с земли города которые берутся под контроль, а потом будут инвестировать в восстановление! При этом ВЕЗДЕ гибнут русскоязычные. Что, этого не видит Главнокомандующий?