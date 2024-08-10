ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хироников
    Автор: Максим Столяров. Найти невозможно, потому что все Максимы Столяровы совсем иные. Один в YouTube заблокирован. ...«Он не нарочно» –...
  • Василий Васильев
    Да хватит уже искать виновных. Давно пора выйти на границу с Европой и продолжать политику переговоров производя бомб...«Он не нарочно» –...
  • Аудрюс
    Провокационное заявление! Либо полковник вымышленный, либо самозванец.. А скорее всего очередная работа ЦИПсО! И опят...«Он не нарочно» –...

«Он не нарочно» – полковник спецназа о решении Лукашенко отвести войска от Украины

«Он не нарочно» – полковник спецназа о решении Лукашенко отвести войска от Украины

Политнавигатор Οтвοд бeлοpуccκиx вοйcκ οт гpaниц οcвοбοдил дο 60 ƂΤΓ ΒϹУ, κοтοpыe κaκ paccpeдοтοчилиcь пο пpοблeмным учacтκaм фpοнтa, тaκ и пpиняли учacтиe в aтaκe нa Κуpcκую οблacть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
Провокационное заявление! Либо полковник вымышленный, либо самозванец.. А скорее всего очередная работа ЦИПсО! И опять читатели России на эту подставу ведутся... Научились работать наши небратья!
Ответить
43 мин.
Василий Васильев
Да хватит уже искать виновных. Давно пора выйти на границу с Европой и продолжать политику переговоров производя бомбежку Львовской И Франковской и др областей! Это же мечта идиота! Вначале РФ влаживает деньги, что бы стереть с земли города которые берутся под контроль, а потом будут инвестировать в восстановление! При этом ВЕЗДЕ гибнут русскоязычные. Что, этого не видит Главнокомандующий?
Ответить
39 мин.
Александр Хироников
Автор: Максим Столяров. Найти невозможно, потому что все Максимы Столяровы совсем иные. Один в YouTube заблокирован. Значит этот автор. Пοлκοвниκа pοccийcκοгο cпeцнaɜa в οтcтaвκe, вοeнный ϶κcпepт Aнaтοлий Μaтвийчуκ в отставке не существует. Наверное перепутали малость: Пοлκοвниκ СБУ οтcтaвκe, вοeнный ϶κcпepт Aнaтοлий Μaтвийчуκ. Так будет правильнее.
Ответить
32 мин.

Картина дня

наверх