Первый российский противоопухолевый препарат успешно прошел первую фазу клинических испытаний

Научный коллектив Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН успешно завершил первую фазу клинических испытаний первого российского противоопухолевого препарата на основе генетически модифицированного онколитического вируса.
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