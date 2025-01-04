Русофобы слезли с трубы

Не верил даже. Думалось, обязательно после привычных новогодних танцев с бубнами и копьями вокруг транзитной трубы через Украину – обязательно выйдет какой-нибудь официальный персонаж и жадно прихлёбывая минералку, сообщит: «стороны после круглосуточных консультаций нашли компромисс».