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Русофобы слезли с трубы

Русофобы слезли с трубы

Не верил даже. Думалось, обязательно после привычных новогодних танцев с бубнами и копьями вокруг транзитной трубы через Украину – обязательно выйдет какой-нибудь официальный персонаж и жадно прихлёбывая минералку, сообщит: «стороны после круглосуточных консультаций нашли компромисс».

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