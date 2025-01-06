«Незаконная политическая атака»: как Трамп оценил решение суда Нью-Йорка о вынесении ему приговора перед инаугурацией

Приговор Дональду Трампу будет вынесен за десять дней до его инаугурации Ирина Таран Дональд Трамп назвал незаконной политической атакой и фарсом решение суда в Нью-Йорке назначить на 10 января вынесение ему приговора по делу о фальсификации деловой документации.