Китайские ученые достигли прорыва: замораживание мозга с сохранением его основных функций Ирэн ОрлонскаяВ последние годы в Китае был достигнут значительный прогресс в области замораживания мозга с сохранением его основных функций.
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