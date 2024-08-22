Собянин: В Москве установят мемориальные доски героям Советского Союза и России

В Москве будут установлены мемориальные доски героям Советского Союза Алексею Прохоровичу Волошину, Александру Николаевичу Медведеву, Ивану Константиновичу Палилову, Николаю Ивановичу Сечкину и Герою Российской Федерации Татьяне Николаевне Сумароковой.
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