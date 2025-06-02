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«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слова «Боброскот» и «Веселье»

«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слова «Боброскот» и «Веселье»

Российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», днем 1 июня выдала в эфир восемь загадочных сообщений.

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