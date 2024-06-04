Сотрудника мэрии Новосибирска заподозрили в незаконной передаче части кладбища

t.me/Прокуратура Новосибирской области Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено против начальника департамента мэрии Новосибирска, подозреваемого в незаконной передаче территории кладбища из государственной собственности частным компаниям.
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