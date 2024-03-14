Архангелогородец заплатил 15 миллионов рублей, чтобы уехать за границу

Судебными приставами Архангельска взыскан многомиллионный ущерб за уклонение от уплаты налогов.В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов отметили, что несколько лет назад житель Архангельска был привлечён к уголовной ответственности по статье 199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов.
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