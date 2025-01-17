Тренер "Вашингтона" Карбери заявил, что Овечкин делает удивительные вещи

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери похвалил форварда своей команды Александра Овечкина, который забросил победную шайбу в матче с "Оттавой", передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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