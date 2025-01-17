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Тренер "Вашингтона" Карбери заявил, что Овечкин делает удивительные вещи

Тренер "Вашингтона" Карбери заявил, что Овечкин делает удивительные вещи

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери похвалил форварда своей команды Александра Овечкина, который забросил победную шайбу в матче с "Оттавой", передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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