Пропавшие экспедиции, Что стало с путешественниками времен Колумба и Миклухо-Маклая

Всем известны имена путешественников времен Великих географических открытий. А что насчет тех, кому не так повезло, кто не вернулся из своих грандиозных по замыслу экспедиций? Считаем своим долгом рассказать о мореплавателях, не справившихся с трудностями пути.
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