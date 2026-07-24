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Царьград

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Вучич подтвердил стратегический курс Сербии на вступление в ЕС

Вучич подтвердил стратегический курс Сербии на вступление в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что несмотря на неисполнение Брюссельского соглашения 2013 года, страна сохраняет курс на вступление в ЕС.

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