Переживания Марины Овсянниковой по поводу своего интеллекта

Гений про злодейства О, я, смотрю, в джинсы облачились самые отсталые слои населения? Все-таки голод, холод и покой очень помогают мозговой деятельности, вы не находите? Меня всегда интересовало, почему некоторые люди, вроде и не сказать, что совсем уж неумные, думают, что "россияне начнут протестовать"? Ну вот с какой радости, скажите мне? Протестовать можно в двух случаях - если ты очень молод, и как следствие, желаешь рушить устои, с мозгами у тебя пока большая напряженка и при этом куда-то надо деть энергию, либо если тебе нечего терять, кроме своих цепей.