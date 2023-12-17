Гений про злодейства О, я, смотрю, в джинсы облачились самые отсталые слои населения? Все-таки голод, холод и покой очень помогают мозговой деятельности, вы не находите? Меня всегда интересовало, почему некоторые люди, вроде и не сказать, что совсем уж неумные, думают, что "россияне начнут протестовать"? Ну вот с какой радости, скажите мне? Протестовать можно в двух случаях - если ты очень молод, и как следствие, желаешь рушить устои, с мозгами у тебя пока большая напряженка и при этом куда-то надо деть энергию, либо если тебе нечего терять, кроме своих цепей.
Переживания Марины Овсянниковой по поводу своего интеллекта
Комментарии
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Alex
На ее плакатике написано про 352 убитых детей. Это вообще, откуда? И почему там не написано про реально убитых детей Донбасса? Ах, вымышленные укропские дети для нее важнее?
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17 час.
Леонид Попивняк
...а в чём проблема Мариша????....вакансии посудомойщицы в макдональдсе закончились)))))))
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16 час.
Сергей Сидоров
Каяться ей дуре надо. На коленях ползти в Россию и каяться беспрерывно. Поработать волонтёром на Донбассе. Посмотреть, что там натворили бандеровские выродки. Может тогда хоть какое то снисхождение к этой дуре нам и стоит проявить.
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8 час.
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