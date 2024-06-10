Глава парламента Крыма Константинов: конфликт на Украине выходит на новую фазу

Конфликт на Украине вступает в новую фазу. Из-за больших потерь ВСУ сосредоточатся на ударах по российским территориям западным оружием, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов РИА «Новости».
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