Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранты на фронте. Прибыли, чтобы "заслужить право быть русским". Невероятные истории

Мигранты на фронте. Прибыли, чтобы "заслужить право быть русским". Невероятные истории

Царьград freepik.com В последнее время всё чаще имеют место как инциденты, так и серьёзные преступления, связанные с мигрантами: бытовое хамство, массовые драки, изнасилования, убийства.

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Комментарии
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Любовь
Слепошарый? Да вокруг в Москвы и в Москве всё черным черно ...
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6 час.
М
ММ
Да, в основном не люди, а НЕЛЮДИ, готовые насиловать, убивать русских, замещать их на наших территориях.
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2 час.
Анфиса Иванова
Да, прав автор, - о таких людях, желающих стать россиянами через свое желание стать патриотом и защитником нашей страны, писать надо много больше и чаще!!!  Спасибо нашим новым согражданам!!!
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2 час.
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