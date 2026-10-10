В Менделеевске открылся IV детский книжный фестиваль «Мы и Менделеевск»

Четвертый детский книжный краеведческий фестиваль «Мы и Менделеевск» стартовал в Менделеевске. Основная программа проходит в центре «Купол «Атмосфера», а одной из площадок стала отреставрированная контора заводоуправления Бондюжского химзавода, где работал Дмитрий Менделеев.