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Татар-информ

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В Менделеевске открылся IV детский книжный фестиваль «Мы и Менделеевск»

В Менделеевске открылся IV детский книжный фестиваль «Мы и Менделеевск»

Четвертый детский книжный краеведческий фестиваль «Мы и Менделеевск» стартовал в Менделеевске. Основная программа проходит в центре «Купол «Атмосфера», а одной из площадок стала отреставрированная контора заводоуправления Бондюжского химзавода, где работал Дмитрий Менделеев.

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