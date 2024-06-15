Ефимова получила нейтральный статус, но может не успеть отобраться на Олимпиаду

На то, чтобы выполнить квалификационный норматив, у 6-кратной чемпионки мира остается всего неделя. Знаменитая российская брассистка Юлия Ефимова первой в нашей сборной по плаванию получила нейтральный статус от международной федерации World Aquatics.
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