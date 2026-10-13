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Крымская газета

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Ликвидация ЧС природного характера: в посёлке Черноморское пройдут командно-штабные учения

Ликвидация ЧС природного характера: в посёлке Черноморское пройдут командно-штабные учения

14 октября 2026 года на территории поселка Черноморское пройдут командно-штабные учения с органами управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС.

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