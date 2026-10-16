Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Участники экологического проекта «Заповедный Татарстан», направленного на развитие экологической культуры и волонтерства на особо охраняемых природных территориях республики, прошли кадровые школы и приняли участие в волонтерских десантах.
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