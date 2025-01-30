Израильская заложница освобождена Красным Крестом в лагере Джебалия

Израильская заложница Агам Бергер передана Красному Кресту в лагере Джебалия на севере сектора Газа. Событие произошло в ходе гуманитарной операции, направленной на освобождение заложников в этом регионе.
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