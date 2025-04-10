Владимир Кузьмин: «У нас прекрасная молодежь, и с ней надо работать»

Первый заместитель начальника штаба движения «ЮНАРМИЯ» Санкт-Петербурга – о взаимодействии ветеранов и молодого поколения Такие экспедиции, как предстоящий автобусный «Марш памяти ветеранов и молодежи по Зеленому поясу Славы», не просто важны – они жизненно необходимы.