Владимир Кузьмин: «У нас прекрасная молодежь, и с ней надо работать»

Первый заместитель начальника штаба движения «ЮНАРМИЯ» Санкт-Петербурга – о взаимодействии ветеранов и молодого поколения Такие экспедиции, как предстоящий автобусный «Марш памяти ветеранов и молодежи по Зеленому поясу Славы», не просто важны – они жизненно необходимы.
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