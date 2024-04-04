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Украинский пленный Васькин: в ВСУ за отказ идти на «мясной штурм» сажают в яму

Украинский пленный Васькин: в ВСУ за отказ идти на «мясной штурм» сажают в яму

Раненый украинский военнопленный Андрей Васькин рассказал о «методах воспитания», применяемых в ВСУ. За отказ идти в «мясной штурм» солдат сажают в яму без еды и воды, процитировало пленного издание «Военное обозрение».

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