Пермский край готов к отопительному сезону на 96%

Пусконаладочные работы могут длиться от двух дней до двух недель.Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин сообщил, что объекты жилищно-коммунального хозяйства в муниципалитетах готовы к отопительному сезону 2024–2025 годов на 96 %.