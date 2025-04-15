Начался выпуск Lada Vesta в версии с ручным управлением

Авто в специальном исполнении базируются на седанах «Автоваз» анонсировал производство автомобилей Lada Vesta с ручным управлением со специальным сертифицированным оборудованием, дублирующим функции педалей газа и тормоза, сказали в пресс-службе автопроизводителя.