Аксёнов возглавил комитет по подготовке и проведению празднования в Крыму 80-й годовщины Победы

Глава Крыма Сергей Аксёнов в качестве председателя вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования в Республике Крым 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
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