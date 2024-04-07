В Северодвинске покажут авторские фильмы в рамках киномарафона Arctic open

Показы будут начнутся 11 апреля в модельной библиотеке «Книжная гавань», модернизированной в рамках президентского нацпроекта «Культура»Уже на следующей неделе северодвинцы смогут познакомиться с фильмами из программы VII Фестиваля Arctic open, который, напомним, прошёл в Архангельской области в ноябре и декабре 2023 года.