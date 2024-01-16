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Как не захватить с собой тараканов во время переезда

Как не захватить с собой тараканов во время переезда

Если вы уже столкнулись с такой неприятностью как тараканы, в случае переезда стоит быть крайне осторожным, чтобы не перевезти их в своё новое жильёУ меня есть друг, который когда-то жил в маленькой и не слишком уютной квартире на первом этаже «хрущёвки» — к сожалению, в силу высокой влажности, квартира кишела тараканами.

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