Как не захватить с собой тараканов во время переезда

Если вы уже столкнулись с такой неприятностью как тараканы, в случае переезда стоит быть крайне осторожным, чтобы не перевезти их в своё новое жильёУ меня есть друг, который когда-то жил в маленькой и не слишком уютной квартире на первом этаже «хрущёвки» — к сожалению, в силу высокой влажности, квартира кишела тараканами.