Цены на газ в Европе выросли на фоне обострения конфликта в Израиле

Стоимость ноябрьских фьючерсов на поставку природного газа по индексу нидерландского хаба TTF выросла на 2,05 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки в 564,48 доллара за тысячу кубометров.
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