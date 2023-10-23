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Ушел из жизни легендарный блогер Дядя Слава. Ему было 56 лет.

Ушел из жизни легендарный блогер Дядя Слава. Ему было 56 лет.

О смерти Станислава Андреева (настоящее имя) сообщается на его официальной странице в "Телеграме". Дядя Слава скончался вчера около девяти часов вечера.

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