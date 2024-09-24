Экс-финансиста основателей группы «Сумма» осудили за хищения

Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-финансиста братьев Магомедовых — основателей группы «Сумма» — Александра Кабанова к 16,5 года лишения свободы и штрафу в размере 1,5 миллиона рублей за участие в организованном преступном сообществе (ОПС) и хищения.