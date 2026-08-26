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Пятый канал

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«Устала от плиты»: блюда-конструкторы, которые можно собрать за 10 минут и есть 3 дня

«Устала от плиты»: блюда-конструкторы, которые можно собрать за 10 минут и есть 3 дня

Драгоценные часы отдыха прячутся за разрозненными продуктами в холодильнике. Достаточно разобраться, как быстро собирать из них вкусные завтраки, обеды, ужины — и свободное время появится из воздуха! Блюда-конструкторы готовятся не дольше 10 минут, зато разнообразить меню способны на пару-тройку дней вперед.

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