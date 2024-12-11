Сведения он получил от агентов из Европы НАТО массово перебрасывает из европейских стран в Польшу военную технику, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии