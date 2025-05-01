Армия России в апреле ускорила наступление в зоне СВО

МОСКВА, 2 мая, ФедералПресс. В апреле 2025 года российские войска продвинулись на 175 квадратных километров вглубь Украины, что превышает показатели марта, когда ВС РФ освободили 133 квадратных километра территории.
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