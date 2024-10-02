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Царьград

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Shafaqna: Иран ракетным ударом уничтожил 20 истребителей Израиля F-35

Shafaqna: Иран ракетным ударом уничтожил 20 истребителей Израиля F-35

Иранские СМИ заявили о первых потерях Израиля.Местное информационное агентство Shafaqna сообщает, что ракетным ударом Ирана было уничтожено 20 израильских истребителей F-35, находящихся на аэродромах.

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