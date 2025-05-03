Всем привет, вот интересные вопросы у меня назрели, думаю - у большинства также

Валерий Фоменков

"...представьте как запад ополчится на Россию, если мы сейчас будем в полную силу воевать. Сколько вранья и агрессии будет..." Запад уже воюет с Россией. Враньё и агрессия против России уже идут и идти будут в любом случае, при любом исходе событий. Так что оглядываться на Запад и прислушиваться к их мнению - это самое последнее, о чем мы должны задумываться.