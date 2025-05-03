Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    это говорит о непрофессионализме нынешней российской контрразведки. им бы поучиться у СМЕРШаИзраильский Мосса...
  • Юрий Чернышенко
    У чернозадых вообще интелект нулевой.Кто в России хозяин?
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Таксист-иностране...

Всем привет, вот интересные вопросы у меня назрели, думаю - у большинства также

Всем привет, вот интересные вопросы у меня назрели, думаю - у большинства также

О каком перемирии может идти речь, если противник начал обрабатывать снова Крым, Анапу и Новороссийск? О каком перемирии может идти речь, если противник стягивает силы на Теткино и хочет пойти 9-го мая? Как это было в прошлом году.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
&quot;...представьте как запад ополчится на Россию, если мы сейчас будем в полную силу воевать. Сколько вранья и агрессии будет...&quot; Запад уже воюет с Россией. Враньё и агрессия против России уже идут и идти будут в любом случае, при любом исходе событий. Так что оглядываться на Запад и прислушиваться к их мнению - это самое последнее, о чем мы должны задумываться.
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5 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Вообще то травоядность нащего руководства зашкаливает.
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5 час.
Коська
А вам не кажется, что всем этим &quot;миротворцам и человеколюбитилям&quot; пора уже включить, и при том НЕМЕДЛЕННО, инстинкт самосохранения, ибо как говаривал один из великих -  БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ!!!
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1 час.
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