Разочарованным в России посвящается стихотворение Сергея Есенина

Медвежий уголОбществоРазочарованным в России посвящается стихотворение Сергея Есенина КИТЧ &Life Мода на отъезд из серой и унылой России искусно поддерживается из СМИ и от деятелей культуры.Вернуться к статье5220НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваНе разочарованы Россией,а разочарованы тем,как в ней живётся. Разочарованы людьми,управляющими ей. А Россия- это Родина,а Родину ,как и родителей,не выбираютАлексей СафроновНаталья, а с каких пор, или скорее по какой причине, себя считаешь во множественном числе, как это было принято в отношении Николая Второго и др.имераторов? Да, "родителей не выбирают", но и, к родине даже "не выбранной вами", точно такое же отношение как к РОДИТЕЛЯМ. Не всем дано это понятно, пока на самом деле н столкнулись с иной действительностью.Иван ВасильевБраво, Наталья! Лучше и не скажешь!Алексей СафроновДа уж, удачно постаралась Наталья публично испражняться на "родителей и родину".Тамара ФроловаЯ то вообще не видела кругом воровство, одни бандиты. А где их нет?LSLiudmila SolodkoКаждый видит то, что хочет и в какой среде вращаетсяАлександрА ЛопатинаПоезжайте в США. Там вас приголубит по голове БЛМ, и сразу всё в России покажется родным и близким, а главное, никаких бандитов))))).ТБТамрико БЕЛОУСОВАЕсли в доме бардак, кто порядок наведет, кроме хозяев??? Не придёт сосед и не поможет сохранить родовое тепло!? Только сами живущие смогут восстановить и облагородить свою родимую РОССИЮ - МАТЬ!?VVsevolodСовершенно верно! Как говорил профессор Преображенский: "Разруха - в головах!"Андрей Валеевда всё верно Родина она как мать. другой матери не бывает.Катерина"Родина она как мать. другой матери не бывает."---------------------------------------- Трудно не согласиться... Только вот моя Родина -СССР... Пусть она умерла... но мною любима и почитаема будет всегда... И мне ненавистны те, кто плюёт на мою убитую Родину-Мать.Андрей Валееввы уже прейдите в себя ради Бога.и в реальность уже.Родина всегда в одном месте как не называй.Валентин ЩербаковПока в окружении президента будут служить чиновники, получающие зарплату в РОССИИ, а иметь гражданство, жильё и привилегии за рубежом, наши люди будут уезжать из страны в любом возрасте. Так как мы живем сейчас - жить нельзя, мы просто выживаем и бравурные заявления президента на пресс-конференциях для народа, обещания премьер-министра, ничего хорошего не сулят, одна бесполезная демагогия для очередного промывания мозгов и показухи для Запада.bianka БелаяНадо таким людям выписывать билет в один конец. Чтобы у них не было лёгкой возможности взять и возвратиться, если за границей они рая не обнаружат. Пусть доказывают свою лояльность стране и возвращают гражданство на общих с иностранцами правах, через вид на жительство. Удерживать никого не надо, завлекалово устраивать тоже. России нужны только те граждане, которые искренне её любят и преданы ей, как говорят, и в горе, и в радости. Сейчас Россия - свободная страна, так что, недовольными ею могут быть только люди манкурты, люди- перекати поле и люди- тараканы. Все они -балласт для страныКатеринаА с чего это ты решила, кошечка, что тебе решать кому и где жить? Кто ты такая? Сегодня у нас КАПИТАЛИЗМ... и свободный рынок трудоустройства... Люди уезжали и уезжают не от хорошей жизни... И, если их БЕРУТ, хоть ТАМ, хоть ЗДЕСЬ, значит НУЖНЫ. Что-то ОЛёшу Навального взад отправили...))bianka БелаяСгинь, нечистая. Фу.....КатеринаА-ха-ха...)))КатеринаДля тебя: МОЛИТЬСЯ, МОЛИТЬСЯ... и ещё раз МОЛИТЬСЯ!Александра РомановскаяМожет быть ТАМ честности больше? Я не знаю.LSLiudmila SolodkoОй не смешите мои тапки. Согласна с вами. Честности там даже через край. Все взятки вносятся в строку расходы, это и правда очень честно.Александра РомановскаяЕсть мнение, что банки кровеносная система экономики. Наверно. У нас она гниёт и смердит. Так чего ждать?Василий СуховПосле отьезда эта же парочка, через год завоет - хочу в Россию!Николай ЗайчиковВот только не надо , мои соседи вот уже восьмой год живут в США и говорят приедут в Россию если их от туда выгонят .КатеринаНу, и какой ваш вывод, Николай Зайчиков?Николай ЗайчиковДело в том , что они простые люди , она продавец в магазине , он шофер дальнобойщик . Живут нормально как написал выше и если не хотят ехать в Россию то значит там действительно жить проще и лучше . Хотя это их выбор и их решение . Мне уже поздно да и в России родился в ней и умирать буду . Да и все мои дети и внуки живут в России и уезжать из нее не планируют .КатеринаДа, прав ты,Николай Зайчиков... я так думаю...Алексей Сафронов...редкий случай, когда я согласен с вами. Но, не по сути обсуждаемой темы, а потому-что в 17 году вернулся в Россию...Василий СуховВ Европе росиянина быстро накрывает клаустрофобия. Это заметно по прибалтам. После Союзного простора они вдруг сразу увидели себя глубоко обделенными.ЛБЛюбовь БасановаРоссия без уехавших из страны переживет, а вот без России будет ох как тяжко! Родина всегда будет сниться, от этого не будет покоя. Горек хлеб на чужбине! Родина - это РОД, приРОДа, РОДные, РОДственники и т. д. Отечество - ОТЕЦ, ОТЧизна, ОТЧий дом и т. д. Родина, как мать, может быть только одна! В чужой стране вы всегда останетесь чужаками! Там чуждо все!Николай ЗайчиковВообще-то убегают не от России , а от тех кто правит ей в данный момент .Наталья Ивановаалексей семинЧетко ответил .\Natalia ZosimovaПусть едет. Это смешно.павел ясыченкоЯ конечно не Державин, но жить в РОССИИ- ЭТО КРУТО!!! А помотайтесь по свету, найдете лучше - оставаётесь)))Олег ГильмутдиновДетей, да и просто людей надо любить и уважать их взгляды. Лишь в этом случае возможно взаимопонимание. Люди часто совершают ошибки с переездом не представляя последствий. Сам достаточно попутешествовал по работе и заграницам в том числе. Никогда и нигде даже мысли не было остаться, кроме как там, где родился. Корней своих люди лишаются когда их не любят дома. а порой и ненавидят...то есть не от хорошей жизни. Бывает, что и от себя пытаются сбежать, когда не находят своего места в этой жизни, не любят ни себя, ни окружающих. Любовь рождает Любовь и ничто другое. https://www.youtube.com/watch?v=viSdQQuuuFc&t=15sСергей ДобролежевСогласен с автором, очень жалко что уезжают талантливые люди, ведь один человек своей идеей может изменить мир. При нашем экономическом раскладе, умные люди не нужны ,нужны послушные , воровитые лизоблюды. Нас и прибалты с поляками не навидят за то , что мы нищеброды, при наших громадных ресурсах. Жил бы у нас народ в хорошем достатке к нам бы ломились все как в Америку.Алексей Сафронов..и правильно делают, что "не навидят" таких как вы: малограмотных и умственно отсталых-долболежаев.Олег Гильмутдиновhttps://www.youtube.com/watch?v=isvSdoSpF9cRoman TannenbergРоссии всегда не везло на царей (читай - на руководителей). Да и система власти к этому располагает. Почему, к примеру, в той же ненавистной Америке президенты сменяются , как в конституции сказано, через определённый срок. И какой бы ты не был умный и талантливый, - всё, - срок истёк, - бери пальто, шагай домой. Только в России (и ещё в Белоруссии, например), президент незаменим. Ну никак от этой болезни не излечится Россия. Ей подавай царя. Ну не бывает незаменимых людей, нельзя под одного человека подстраивать государство и законы. В конце концов, он и сам начинает верить в своё Богоизбранство и незаменимость, - а это гибельно для страны. Что в России и наблюдается со времён царя - Гороха. Ну, умрёт царь, рано или поздно (в первый раз, что ли?), что из того, придёт другой, может, и лучше, чем был. Когда уж народ проснётся, перестанет молиться на своих царей и начнёт и требовать ощутимых результатов. Да, строится и делается много, с размахом, а где всё, кому принадлежит? - стране, народу? - Чёрта в стуле! - всяким Абрамовичам и Дерипаскам, которые капиталы свои держат в надёжных сейфах заграничных банков. Покажите хоть одну развитую страну, которая торгует своими недрами? - Не ищите, таких нет. Диктатор Сталин это понимал, лично себе ничего не хотел (у него и так всё было для нормальной жизни), и страну не потрошил, и золото копил. А сейчас и спросить не с кого. Говорят много, а воз и ныне там. Тот факт, что население сокращается, и довольно быстрыми темпами, говорит сам за себя. Неладно что - то в Российском королевстве.Ольга АрутюнянПотому что всё, что Вы написали - чушь, попросту пустая демагогия.Владимир ТамбасовВ Америке правит не президент, а закулисье и если ему что-то не нравиться, то президента к стенке. Кеннеди попытался что-то сделать сам и его тут же убрали и не его одного.Roman TannenbergА я и не говорю, что президент правит страной, - ни в России, ни в Америке. Он всего лишь инструмент власти, хотя и очень важный. Зато, при неудачах - на него можно свалить всё (нечто вроде козла отпущения). А те, кто правят бал, во все времена стояли в тени. Самый удобный вид управления был при Советах. Коллективное руководство, - ни на кого не возлагает ответственности, при любом раскладе.Roman TannenbergСлово демагогия означает - обман с помощью лживых обещаний. Прежде, чем делать замечания, неплохо подумать, что и как писать. А с чем, конкретно, Вы не согласны?Алексей СафроновКак раз наоборот! РОССИИ не толь везёт, несмотря определённое количество в ней подлецов, негодяев и нерусей она остаётся многие века остаётся одним из независимых центров мира и единственным центром Православия. Да, "в детском королевстве" как говорят - не ладно, а в нашем, Слава Богу и Путину, жизнь потихоньку налаживается.Ольга АрутюнянМ. Булгаков: "Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах."Сергей Дмитриев"Куда бы нас ни бросила судьбина // и счастие куда б ни повело, // всё те же мы, нам целый мир чужбина, // отечество нам Царское село." ...Никакого криминала уезжать из России нет. До революции это было в порядке вещей (не для всех, конечно), но проблем с выездом не было. Тем более, в удалённом режиме можно работать и в РФ. Почему мексиканцы косяками "валят" в США ? Для представления предлагаю почитать книгу "Ну, что тебе сказать про СэШэА".СКСергей КПоложение создано сверху. Не то, чтобы президентом. Но какие-то люди наверху очень постарались. Стратегически. Расскажу наблюдения. Мой первый шок 90-х был даже не от задержки или невыплаты зарплаты. А все проще. Приезжаю в Москву отчет сдавать. Потом в научную библиотеку заглянул - посмотреть свежие статьи в тему. К удивлению узнал, что иностранные научные журналы уже год как в страну не поступают. Вообще! И я вспоминаю. Война была. Уж куда хуже - вообще ужас. Но хотя бы в самые центральные библиотеки иностранная научная литература поступала. Даже во время революции и гражданской войны система как-то работала. Думали о будущем? А в 90-х - проблемы большие. Но с в сравнении с минувшей войной - просто праздник. Однако государство вообще не собирается страну - тянуть... Пофиг. А что жн потом от людей хотите? Они же все это видят, не идиоты. Остальное расскажу потом и при случае.Владислав ОдинцовЛюбовь к Родине это одно, а к власти, это совсем другое.Алексей СафроновСкатертью дорога тем, кто мнит себя достойным "лучшей" жизни, им надо не трепаться о своих "разочарованиях", а реально попытать счастья на чужбине. Я, по другой причине (обычно у всех своя) оказался в Швеции, но, хотя и не бедствовал, в конце 2017 года распрощался с нею навсегда.veronika_54 ДубровскаяПо-моему, корни любви к западу у нас на генном уровне. Петр Первый прорубил окно в европу. И понеслось. Немецкий язык, мода, гувернантки и.д. Потом пришла мода на францию - парики, мода, язык, гувернантки и т.д. Дощло до того, что некоторые аристократы не знали русского или лохо владели. Так все и тянулось. Даже в СССР нам со сцены вдохновленно читали юмористы: гид туристам во франции - я вас заведу в тоалет при условии, что вы не останетесь там жить. Такие мысли насаждались в головы русских и посеяли там сознание, что все в России очень и очень плохо, а вот на западе все очень и очень хорошо. До сих пор сознание не принимает другого - везде есть свои заморочки. А, если так, то зачем уезжать? Нормалный человек затоскует по любой мелочи. Ты всегда останешься чужим, тебе на генном уровне чужды их традиции, культура, отношения к другим. Все это будет довлеть в мыслях, потому что колбасы, если повезет, может и наешься, а на эмоционалльном уровне - будешь плакать, под песни военных лет на 9-е Мая, потому что будете одиноки, на западе этот праздник не отмечают. Шашлыки, друзья, дача, бабушкины руки - этого вам будет нехватать. А полный холодильник никогда в категорию "счастье" не входил.Pciha IvanovaЧто можно сделать такого, чтобы молодежь и талантливые люди оставались в России? - Элементарно - Вернуть социальное государство!Комментировать
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